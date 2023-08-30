ОВА: через негоду на Прикарпатті без покрівлі залишився 31 житловий будинок

Через негоду на Прикарпатті без покрівлі залишились 31 житловий будинок, 3 адмінбудівлі та 13 господарських споруд, повідомила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук.



«Епіцентром стихії стали села Новицької громади Калуського району. Так, у селі Підмихайля пошкоджено покрівлі 17 приватних будинків, місцевого ліцею, народного дому й відділення пошти. У селі Завій тієї ж ТГ – 10 житлових будинків, 12 господарських споруд», – написала вона в телеграмі.



За її словами, також пошкоджені три будинки пошкоджено у селах Калуської громади, один – Солотвинської.



Крім того, подекуди повалені дерева на проїжджу частину.

За даними ДСНС, на Івано-Франківщині рятувальники ліквідували наслідки негоди. Постраждалих немає.



Ввечері 29 серпня на Прикарпатті вирувала негода – дощ, гроза, град, сильні пориви вітру.