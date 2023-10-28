У Львівській та Рівненській областях через негоду знеструмлені населені пункти – ОВА

Через негоду знеструмлено низку населених пунктів у Львівській та Рівненській областях, йдеться в повідомленнях очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля та голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Місцевий чиновник каже, що через сильні дощі та пориви вітру у Львівській області знеструмлені 132 населені пункти (49 – повністю, 83 – частково). Енергетики вже працюють над відновленням світла.

У Рівненській області негода призвела до відключень близько 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Також є знеструмлення у Дубенському та Сарненському районах, уточнив Козицький.

20 жовтня через обстріли армії РФ та нагоду без електроенергії наразі перебувають жителі дев’яти областей України, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.