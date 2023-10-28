Майже 20 поїздів затримуються через негоду – «Укрзалізниця»

Через негоду на значній частині території України затримуються майже 20 поїздів далекого прямування, повідомляє «Укрзалізниця» 28 жовтня.

Більш як на чотири години затримуються поїзди Івано-Франківськ – Черкаси та Перемишль – Київ, більш як на три – Івано-Франківськ – Харків, Рахів – Київ, Запоріжжя – Ужгород, Київ – Львів.

«Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів: так, у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею», – ідеться в повідомленні.

У Києві шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу, але всі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.