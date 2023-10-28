Негода в Україні: рятувальники кажуть про 3 загиблих та 10 постраждалих

Внаслідок негоди в Україні 28 жовтня загинуло 3 людини, ще 10 отримали травми, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Рятувальниками ДСНС здійснено 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев. Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві», – кажуть у службі.

Наразі в Україні внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 тис. 880 населених пунктів у 16 областях.





До відновлення електропостачання залучено бригади «Укренерго».

28 жовтня західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер з дощем спричинили справжній деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігають у 14 областях, знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Крім того, у Києві через штормовий вітер є жертви та поранені.