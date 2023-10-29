На Донеччині поліцейські потрапили під артилерійський обстріл, є постраждалі – МВС

У прифронтовому Сіверську на Донеччині екіпаж правоохоронців потрапив під артилерійський обстріл, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

У відомстві уточнили, що під час обстрілу один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.

«Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службовий автомобіль. Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно», – пише пресслужба.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі й цивільні обʼєкти.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.