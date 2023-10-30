Берислав знеструмлений через російський обстріл – Прокудін

Внаслідок російського обстрілу Берислав на Херсонщині залишився без електрики, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 30 жовтня.

«Через російський обстріл Берислав залишився без електропостачання. Окупанти атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Нині визначаємо ступінь пошкодження», – повідомив він.

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Прокудін додав, що енергетики почнуть усувати пошкодження незабаром.

Раніше обласна влада повідомила, що російські війська обстріляли Бериславський район, двоє людей були поранені.

Як повідомило Міністерство енергетики, станом на 30 жовтня без світла через негоду та обстріли армії РФ залишаються споживачі у дев’яти областях.