ОВА: через обстріл Херсонщини загинув чоловік (оновлено)

Через удар по Новобериславу був поранений чоловік, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 29 жовтня.
«Вдень окупанти з артилерії обстріляли населений пункт. Травми отримав 46-річний місцевий житель, який під час прильоту знаходився на вулиці», – заявив він.
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За словами Прокудіна, чоловіка госпіталізували у важкому стані з вибуховою відкритою черепно-мозковою травмою та осколковим пораненням голови.
Згодом, втім, голова області додав, що чоловік помер у лікарні: «отримані травми виявилися занадто важкими».
Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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