Російські військові атакували околиці Запоріжжя, є влучання – влада

Армія РФ атакувала Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння, повідомив голова обласної військової адміністрації Анатолій Куртєв.
За його словами, сили РФ здійснили удар 30 жовтня близько 11:28.
«Внаслідок влучання зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила», – каже голова ОВА.
При цьому Куртєв уточнив, що йдеться про приміщення комунальної установи.
Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Запорізькій області.
Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
Форум