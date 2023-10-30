Російські військові атакували околиці Запоріжжя, є влучання – влада

Армія РФ атакувала Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння, повідомив голова обласної військової адміністрації Анатолій Куртєв.

За його словами, сили РФ здійснили удар 30 жовтня близько 11:28.

«Внаслідок влучання зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила», – каже голова ОВА.

При цьому Куртєв уточнив, що йдеться про приміщення комунальної установи.

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Запорізькій області.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних