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Російські військові атакували околиці Запоріжжя, є влучання – влада

Російський ракетний обстріл житлової багатоповерхівки. Запоріжжя, 18 жовтня 2023 року, ілюстративне фото
Російський ракетний обстріл житлової багатоповерхівки. Запоріжжя, 18 жовтня 2023 року, ілюстративне фото

Армія РФ атакувала Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння, повідомив голова обласної військової адміністрації Анатолій Куртєв.

За його словами, сили РФ здійснили удар 30 жовтня близько 11:28.

«Внаслідок влучання зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила», – каже голова ОВА.

При цьому Куртєв уточнив, що йдеться про приміщення комунальної установи.

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Запорізькій області.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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