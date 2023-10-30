У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок атаки про терміналу «Нової пошти» – Синєгубов

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару сил РФ по терміналу «Нової пошти», повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці (30 жовтня – ред.) помер у лікарні», – зазначив голова ОВА.

Також чиновник уточнив, що через ракетний удар по терміналу «Нової пошти» загинуло 7 людей. Наразі ще 12 – проходять лікування, із них двоє перебувають у реанімації.

Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300. Співробітники терміналу не мали часу на порятунок – між оголошенням повітряної тривоги і влучанням минула менш як хвилина.

Станом на вечір 22 жовтня відомо про 6 загиблих та 17 постраждалих. Всі тіла жертв російського удару по Харківщині вже ідентифіковані, уточнили в місцевій поліції.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна обов’язково відповість на ракетний удар російської армії по терміналу «Нової пошти» під Харковом.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.