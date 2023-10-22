«Нова пошта» опублікувала імена та вік співробітників, які загинули під Харковом

У компанії «Нова пошта» опублікували прізвища та імена, а також вік співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.

«Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу «Нової пошти» у Харкові. Читаємо їхні імена вголос на знак пам’яті й скорботи», – зазначили в компанії.

Зокрема відомо, що під час ракетного удару загинули:

Олександр Темніков, 31 рік;

Дмитро Герасічкін, 30 років;

Артем Акопов, 21 рік;

Олександр Біжанов, 22 роки;

Владислав Панков, 28 років;

Олексій Єрмола, 23 роки.

Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300.

Станом на вечір 22 жовтня відомо про 6 загиблих та 17 постраждалих. Всі тіла жертв російського удару по Харківщині вже ідентифіковані, уточнили в місцевій поліції.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна обов’язково відповість на ракетний удар російської армії по терміналу «Нової пошти» під Харковом.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.