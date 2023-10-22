Ідентифіковано тіла всіх загиблих внаслідок удару по терміналу «Нової пошти» – поліція

Правоохоронці ідентифікували тіла всіх загиблих внаслідок удару по терміналу «Нової пошти» в Харківській області.

За словами начальника слідчого управління поліції регіону Сергія Болвінова у коментарі «Суспільному», поліції вже вдалося ідентифікувати шостого загиблого.

За інформацією правоохоронців, ним виявився 30-річний уродженець Кам’янки Дворічанської громади, який проживав у Харкові.

«Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло», – сказав Болвінов.

Також він пояснив, чому на місці удару ракетою С-300 немає вирви: «є такий варіант, що ракета могла у повітрі вибухнути, могла вибухнути на даху».

Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300.

Станом на вечір 22 жовтня відомо про 6 загиблих та 17 постраждалих.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.