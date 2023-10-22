«Обов’язково відповімо Росії»: Зеленський щодо ракетного удару по терміналу «Нової пошти»

Україна обов’язково відповість на ракетний удар російської армії по терміналу «Нової пошти» під Харковом, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверенні 22 жовтня.

«Щодо російського удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом... Ми обов’язково відповімо Росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що «терористи нічим не зламають українську волю захищати й захистити свою державу та незалежність, готовність людей працювати заради своєї держави, готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається».

Увечері 21 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківському районі. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. З місця удару фахівці вилучили уламки ракети С-300.

Станом на вечір 22 жовтня відомо про 6 загиблих та 17 постраждалих. Всі тіла жертв російського удару по Харківщині вже ідентифіковані, уточнили в місцевій поліції.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.