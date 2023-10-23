Сили РФ зазнали втрат біля Авдіївки. Удар по терміналу «Нової пошти». Евакуація з Гази

- У компанії «Нова пошта» повідомили про загибель шістьох працівників через російський удар по терміналу на Харківщині. 17 людей поранені. Зруйнована будівля терміналу та техніка. За попередніми даними фахівців, російські сили поцілили двома ракетами С-300. Президент України Володимир Зеленський заявив: «Ми обов'язково відповімо Росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також».
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- У Держприкордонслужбі назвали область, де найчастіше виявляють російські ДРГ. Яку небезпеку вони становлять для цивільних та чи вдається їх знешкоджувати?
- США тиснули на Ізраїль, щоб той відклав наземне вторгнення в Сектор Гази, аби звільнити більше заручників та надати гуманітарну допомогу населенню Гази. Про це повідомляє CNN. Два дні тому до Гази проїхали 20 гуманітарних вантажівок. Однак після цього перехід закрили. Яка гуманітарна ситуація в Газі? Коли планується евакуація громадян України звідти? Та від чого це залежить? Говоримо з послом України в Державі Ізраїль.
- В естонській розвідці кажуть, що Росія має ще близько 4 млн артснарядів. Багато це чи мало і на скільки часу вистачить, щоб вести війну проти України? Про це говоримо у трансляції з експертом, а також оцінюємо загалом військовий потенціал Росії та України.
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