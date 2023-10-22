Міністр оборони Ізраїлю спрогнозував, скільки триватиме операція в Секторі Гази

Майбутня наземна операція в Секторі Гази може тривати протягом трьох місяців, зазначив міністр оборони Йоав Галлант у командному центрі ізраїльських Військово-повітряних сил (ВПС) у Тель-Авіві, повідомляє The Times of Israel.

«Це має бути останній (наземний – ред.) маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде «Хамасу». Це триватиме місяць, два місяці, три, але врешті-решт «Хамасу» не буде», – зазначив він.

Крім того Галлант сказав, що, «перш ніж ворог зустрінеться з бронетехнікою і піхотою, він зустрінеться з бомбами ВПС».

«У мене склалося враження, що ви знаєте, як зробити це смертоносно, точно і дуже якісно, як це було доведено дотепер», – додав Галлант, звертаючись до офіцерів ЦАХАЛу.

Також Ізраїль підтвердив, що 22 жовтня дозволив ще один в’їзд гуманітарної допомоги до Сектору Гази через Єгипет.

«На прохання американської адміністрації і відповідно до інструкцій політичного ешелону, гуманітарна допомога від Організації Об’єднаних Націй, що містить лише воду, продукти харчування та медичне обладнання, була доставлена сьогодні (22 жовтня – ред.) в південну частину Сектора Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах у Єгипті», – йдеться в повідомленні Координатора урядової діяльності на територіях (COGAT).

Напередодні влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздок до низки країн «через суттєве зростання антисемітських настроїв». Повідомлялося про «зростання загроз нападів на громадян Ізраїлю у низці арабських країн та держав Близького Сходу».

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Нині Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.