США та Ізраїль обговорюють майбутнє Сектора Гази у разі витіснення звідти «Хамасу» – Bloomberg

США та Ізраїль почали обговорювати майбутнє Сектора Гази у разі витіснення звідти палестинського радикального угрупування «Хамас», пише агенціяBloomberg із посиланням на джерела.

Серед можливих варіантів – створення тимчасового уряду за підтримки ООН та участі арабських країн. На думку колишнього старшого аналітика ЦРУ по Близькоиу Сходу Вільяма Ашера, створити тимчасовий уряд буде складно, а отримати згоду арабських урядів – ще складніше. Крім того, це вимагатиме довіри з боку Ізраїлю, яка й так – у дефіциті, цитує експерта Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, обговорення перебуває на ранній стадії і його результати багато в чому залежатимуть від успіху наземної операції Ізраїлю. Джерела Bloomberg і The Times of Israel стверджують, що США та союзники намагаються відтягнути у часі наступ, щоб більше людей змогли покинути Газу і щоб продовжити переговори щодо звільнення заручників, серед яких є їхні громадяни.

Ізраїльська влада неодноразово заявляла, що не окупуватиме Сектор Гази, але має намір знищити «Хамас» після його нападу на Ізраїль 7 жовтня. Внаслідок атак бойовиків в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей, близько 200 все ще перебувають у полоні. Через удари у відповідь Ізраїлю по Сектору Гази загинули понад 3700 людей, повідомило палестинське міністерство охорони здоров’я.