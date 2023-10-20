Бойовики «Хамасу» звільнили двох ізраїльських заручниць із другим громадянством США

Радикальне угруповання «Хамас» заявило про звільнення двох заручниць, яких утримувало в Секторі Гази після нападу на Ізраїль 7 жовтня. Це мати і дочка Юдіт та Наталі Раанан, 59 та 18 років відповідно. Обидві вони, окрім ізраїльського громадянства, мають також і американське. Повідомляється, що посередником у переговорах про їхнє звільнення виступав Катар.

Офіс премʼєр-міністра Ізраїлю офіційно підтвердив звільнення матері і дочки Раанан. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що їх передали владі Єгипту через кордон зі Смугою Гази.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що заручниць везуть на військову базу в центральній частині Ізраїлю, де вони зможуть воззʼєднатися з родиною. Мати і дочка на початку місяця приїхали на сімейну урочистість до кібуцу Нахаль Оз на півдні Ізраїлю, де 7 жовтня їх викрали бойовики «Хамасу».

Також стверджується, що жінок звільнили «з гуманітарних причин» без жодних умов.

За останніми даними, «Хамас» захопив у заручники понад 200 людей, серед них понад 20 дітей, наймолодшому з яких 9 місяців. Жертвами атак бойовиків в Ізраїлі з 7 жовтня стали понад 1400 людей.

У Смузі Гази, за даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, понад 4 тисячі загиблих з 7 жовтня під час збройного протистояння. Незалежно перевірити дані бойовиків можливості немає.