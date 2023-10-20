«Одна з найкращих промов за його каденцію»: Маркарова щодо звернення Байдена до нації

Надзвичайний та Повноважний посол України в США Оксана Маркарова відреагувала на звернення президента Джо Байдена до нації.

«Дякуємо нашому стратегічному другу Америці за всю підтримку нашої боротьби, за розуміння її важливості для всього цивілізованого світу і президенту Байдену за лідерство і це чітке, однозначне і моральне звернення з поясненням для американців», – зазначила дипломатка.

Вона вказала на важливі моменти у промові американського лідера:

бюджетний запит Адміністрації на підтримку України буде поданий до Конгресу в рамках спільного пакету з Ізраїлем;

Україна та Ізраїль названі «критично важливими» партнерами США, підтримка яких відповідає національним інтересам Америки;

вперше на рівні президента США «проведено паралелі між путінським терористичним режимом і терористами «Хамас» і ця паралель Путін-«Хамас» стала основним трендом в медійному просторі США»;

заявлено про роль Ірану у підтримці як РФ, так і «Хамасу»;

«чітко наголошено» на важливості підтримки і на її терміновості.

Також, за словами Маркарової, промова Байдена названа «однією з найкращих за його каденцію, навіть багатьма опозиційними політиками».

«Така потужна і публічна позиція президента (президента США Джо Байдена – ред.) і двопартійна підтримка в Конгресі дає нам підстави для оптимізму щодо знаходження можливості схвалення запиту Адміністрації обома палатами Конгресу», – підсумувала вона.

19 жовтня президент США Джо Байден звернувся до американського народу з промовою. Він говорив про війну в Україні та ситуацію довкола нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль.

Західні ЗМІ 18 жовтня повідомили, що президент США проситиме у Конгресу спільний пакет на суму 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та забезпечення безпеки на кордоні між США та Мексикою. Очікується, що Байден попросить Конгрес ухвалити законопроект про додаткові витрати протягом кількох днів.