Дві військові бази США в Іраку потрапили під атаку ракет і безпілотників – Reuters

У четвер ввечері безпілотники та ракети обстріляли дві військові бази, де розміщені американські сили в Іраку, повідомляє агенція Reuters. Атака сталася незабаром після того, як іракські бойовики застерегли Вашингтон від втручання у підтримку Ізраїлю проти угруповання «Хамас» у Секторі Гази.

Повідомляється, що по авіабазі Айн-аль-Асад, де дислокуються американські та інші міжнародні сили на заході Іраку, було здійснено атаку ракетами та безпілотниками, а всередині бази чулись численні вибухи.

Іракські військові заявили, що перекрили територію навколо бази та почали пошукову операцію.

За даними джерел Reuters, поки невідомо, чи атаки призвели до жертв або руйнувань.

Крім того, ракети влучили і в ще одну військову базу, де розміщені сили США, – поблизу міжнародного аеропорту Багдада, повідомила у четвер поліція Іраку, не вказавши додаткових подробиць.

Представник США на умовах анонімності повідомив, що по американських силах в аеропорту було випущено дві ракети. Одну перехопили, а інша влучила у порожнє сховище. Втрат немає.

За останню добу атак зазнали чотири військові бази в Іраку, на яких розміщені американські війська. Повідомлялось про кількох поранених військових.

Раніше кілька озброєних іракських угруповань, що підтримують Іран, пригрозили атакувати американські військові бази, якщо Вашингтон підтримає Ізраїль у боротьбі проти «Хамас».

США мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які консультують і допомагають місцевим силам у боротьбі з радикальними ісламістами.