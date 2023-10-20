Головні тези звернення Байдена: «забезпечення успіху Ізраїлю та України є критично важливим для національної безпеки США»

19 жовтня президент США звернувся до американського народу зі спеціальним зверненням, у якому сказав про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії і солідарності із Ізраїлем у його відповіді на атаку угруповання «Хамас». Джо Байден оголосив, що 20 жовтня направить запит до Конгресу про надання допомоги Україні в розмірі $60 млрд і допомоги Ізраїлю в обсязі $10 млрд. Радіо Свобода наводить основні тези промови американського президента та відео зі зверненням, підготовані «Голосом Америки».

«Ми стоїмо перед переломною точкою в історії. Це один із тих моментів, коли наші нинішні рішення визначатимуть майбутнє на десятиліття вперед...

Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу і ще більше руйнувань», – сказав президент США Дозеф Баден, звертаючись до американського народу.