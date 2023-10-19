Есмінець ВМС США перехопив кілька ракет біля берегів Ємену

Ракетний есмінець ВМС США у четвер перехопив у Червоному морі біля берегів Ємену кілька ракет. Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на два офіційні американські джерела, есмінець Carney перебуває на бойовому чергуванні в Червоному морі, де його завданням є «забезпечення безпеки на морі та стабільності на Близькому Сході».



Одне з джерел сказало, що ракети були випущені бойовиками Хуті, які беруть участь у збройному конфлікті в Ємені. Бойовики мають підтримку з боку Ірану.



Обидва джерела стверджують, що немає повної ясності щодо цілей ракетного обстрілу. Можливо, метою був сам есмінець Carney. Ймовірно, цілями були інші об’єкти.



Речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що Carney збив три ракети та кілька дронів, які запустили збройні сили повстанців Хуті.



«Ці дії [американських моряків] продемонстрували можливості протиракетних систем, розміщених на Близькому Сході. Ми готові застосовувати ці системи у будь-який момент для захисту наших партнерів та наших інтересів у цьому важливому регіоні», – заявив Райдер. Він підтвердив, що втрат з американського боку не було, і, ймовірно, ніхто не загинув і серед місцевих жителів на узбережжі.



Інцидент стався в атмосфері потенційної загрози з боку Ірану, коли напруженість на Близькому Сході продовжує наростати. Угруповання «Хамас», яке напало 7 жовтня на Ізраїль, багато років користується підтримкою Ірану.