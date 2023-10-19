Бойовики обстріляли північ Ізраїлю з території Лівану

Північ Ізраїлю 19 жовтня зазнала ракетного обстрілу з території Лівану, всього було випущено близько 30 ракет. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, у місті Кірʼят-Шмона неподалік кордону з Ліваном ракета влучила в девʼятиповерховий житловий будинок. Поранені щонайменше троє людей – двоє чоловіків віком 75 і 30 років та пʼятирічна дівчинка.

Ізраїльські військові повідомили, що ведуть вогонь у відповідь.

Відповідальність за обстріл взяло на себе ліванське відділення палестинського радикального угруповання «Хамас». Саме напад «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, жертвами якого стали понад 1400 людей, спричинив нинішнє різке загострення конфлікту.

«Хамас» контролює Сектор Гази, звідки територія Ізраїлю також регулярно обстрілюється. Ізраїль завдає ударів у відповідь по цій території. Підконтрольне угрупованню «Хамас» міністерство охорони здоровʼя заявляє про майже чотири тисячі загиблих, незалежно перевірити ці твердження неможливо.

Південь Лівану контролює ще одне радикальне антиізраїльське угруповання, «Хезболла». Воно також останніми днями регулярно обстрілює Ізраїль, проте не заявляло про широкомасштабний вступ у війну. При цьому «Хезболла» твердить, що під час ізраїльських обстрілів загинули щонайменше 13 членів угруповання. Серед ізраїльських військових також є втрати. Через загострення ситуації в Лівані кілька західних держав, включно зі США, Великою Британією та Німеччиною, закликали своїх громадян негайно залишити цю країну.

Ізраїль продовжує в Газі військову операцію «Залізні мечі», але обіцяна наземна операція проти радикальних угруповань поки не розпочалася. Агентство Reuters повідомляє, що Ізраїль готовий до бойових дій, але влада країни поки не має бачення того, що робити зі Смугою Гази після закінчення війни.