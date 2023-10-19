В Ізраїлі підтвердили загибель 18 українців – посол

Число загиблих внаслідок нападу екстремістського угруповання «Хамас» на Ізраїль громадян України зросло до 18, повідомляє пресслужба посольства Ізраїлю.

«Після отримання офіційної інформації від ізраїльської сторони, Посольство України підтверджує загибель вісімнадцяти громадян України в Ізраїлі. Наразі один громадянин України вважається зниклими безвісти. На території Сектора Гази підтверджено загибель одного громадянина України», – йдеться в повjдомленні.

19 жовтня ефірі телемарафону, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук також уточнив, що внаслідок атак «Хамасу» в Ізраїлі загинуло 18 громадян України. Дані про 23 жертви серед українців не є підтвердженими.

«У нас підтверджено інформацію про 18 загиблих, не 23», – сказав посол.

Водночас, Міністерство закордонних справ наразі не верифікувало ці дані посольства Ізраїлю. За останніми даними відомства, в Ізраїлі загинуло 16 українців.

Зранку 7 жовтня угруповання «Хамас», яке визнане терористичним у США, Великій Британії та країнах ЄС, завдало масованого ракетного удару по багатьох ізраїльських містах. Одночасно, бойовики «Хамасу» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», у багатьох місцях прорвалися через кордон і проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю та атакували цивільне населення прикордонних кібуц. Бойовики також убили учасників музичного фестивалю і захопили заручників. Ізраїль стверджує, що «Хамас» цілеспрямовано вчинив напад на цивільних, убиваючи беззбройних людей, зокрема дітей. Повідомляють, що в результаті нападу загинуло понад 1300 ізраїльтян, більшість із яких – цивільні.

Ізраїль відповів обстрілом Сектора Гази, заявляючи, що цілить по місцях перебування бойовиків «Хамасу» – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки у той час, як Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 українських громадян. З Ізраїлю вже відправилися три евакуаційні рейси з українцями на борту.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, евакуаційні рейси для громадян України з Ізраїлю відбуваються на платній основі. Люди, які вже евакуювалися з країни, повідомляють, що вартість одного квитка на евакуаційний рейс сягала 415 євро.