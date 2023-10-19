«Палестинці – теж жертви «Хамасу»: Сунак про рішення Ізраїлю дозволити доставку гумдопомоги до Гази

Велика Британія підтримує право Ізраїлю на самооборону у відповідності до міжнародного права – про це заявив прем’єр-міністр країни Ріші Сунак на спільній пресконференції з ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу в Єрусалимі 19 жовтня.

«Я знаю, що ви вживаєте всіх запобіжних заходів, аби уникнути завдання шкоди цивільним, на відміну від терористів «Хамасу», які намагаються поставити цивільних під загрозу. Я хочу також подякувати за підтримку, яку ваш уряд надав сім’ям британських громадян, які потрапили в це жахіття, в тому числі зусилля зі звільнення заручників», – заявив Сунак.

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Він також згадав про вибух у лікарні в Смузі Гази, внаслідок якої, за твердженням угруповання «Хамас», загинули щонайменше 500 людей. Угруповання звинуватило ізраїльську армію. Незалежного підтвердження цих повідомлень немає.

Натомість армія оборони Ізраїлю стверджує, що, за даними її розслідування, причиною вибуху стало влучання ракети, випущеної палестинськими бойовиками.

Британський прем’єр заявив, що «оплакує втрату кожного цивільного життя, будь-якої віри чи національності».

«Ми також визнаємо, що народ Палестини також є жертвою «Хамасу». Ось чому я вітаю ваше рішення, яке ви ухвалили вчора, щодо забезпечення відкриття шляхів до Гази для гуманітарної допомоги. Я радий, що ви на це пішли», – сказав він.

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Сунак додав, що Лондон планує збільшити допомогу регіону і намагатиметься «надати більше допомоги якомога швидше».

Влада Ізраїлю раніше заявила, що не дасть надсилати гуманітарну допомогу в Сектор Гази зі своєї території, поки «Хамас» не відпустить заручників. Водночас Ізраїль погодився не перешкоджати передачі допомоги з Єгипту, з яким межує Сектор Гази.