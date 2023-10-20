Міністр оборони Ізраїлю наказав військовим «бути напоготові» на тлі очікуваної наземної операції у Газі

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав військовослужбовцям Армії оборони «бути напоготові» перед очікуваною наземною операцією в Секторі Гази проти бойовиків «Хамас», повідомляє The Times of Israel.

«Ті, хто зараз дивляться на Газу здалеку, побачать її зсередини. Я вам це обіцяю», – сказав Галант.

Коли саме розпочнеться наземна операція, поки що невідомо. До неї, як очікується, будуть залучені десятки тисяч військових сухопутних військ, а також танки і спецпризначенці під прикриттям авіації та артилерії.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу напередодні зустрівся з військовими, які перебувають у Смузі Гази. У твітері він опублікував ролик, підписаний: «Разом із воїнами. Готові».

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що за ніч було завдано ударів по більш ніж ста об’єктах «Хамасу», зокрема по підземному тунелю, складах зброї та оперативних командних центрах. В результаті операції повідомляється про вбивство одного із спецпризначенців «Хамасу» та знищення зброї у мечеті в районі Джабалії.

Ізраїльські військові атакували також об'єкти інфраструктури «Хезболли» у відповідь на обстріл ізраїльської території. Удари, зокрема, були завдані по позиціях спостереження та сповіщення.

Ізраїльська влада оголосила про початок евакуації жителів міста Кір’ят-Шмона на півночі країни. Евакуація проводиться на тлі обстрілів із боку «Хезболли» та інших угруповань, повідомляє The Times of Israel. 19 жовтня, за даними видання, в результаті ракетного обстрілу було поранено троє людей. Загалом у місті проживає близько 22 тисяч осіб, але багато хто вже виїхав.

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули понад 1300 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки у той час, як Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.