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Міністр оборони Ізраїлю наказав військовим «бути напоготові» на тлі очікуваної наземної операції у Газі

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що за ніч було завдано ударів по більш ніж ста об’єктах «Хамасу»

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав військовослужбовцям Армії оборони «бути напоготові» перед очікуваною наземною операцією в Секторі Гази проти бойовиків «Хамас», повідомляє The Times of Israel.

«Ті, хто зараз дивляться на Газу здалеку, побачать її зсередини. Я вам це обіцяю», – сказав Галант.

Коли саме розпочнеться наземна операція, поки що невідомо. До неї, як очікується, будуть залучені десятки тисяч військових сухопутних військ, а також танки і спецпризначенці під прикриттям авіації та артилерії.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу напередодні зустрівся з військовими, які перебувають у Смузі Гази. У твітері він опублікував ролик, підписаний: «Разом із воїнами. Готові».

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що за ніч було завдано ударів по більш ніж ста об’єктах «Хамасу», зокрема по підземному тунелю, складах зброї та оперативних командних центрах. В результаті операції повідомляється про вбивство одного із спецпризначенців «Хамасу» та знищення зброї у мечеті в районі Джабалії.

Ізраїльські військові атакували також об'єкти інфраструктури «Хезболли» у відповідь на обстріл ізраїльської території. Удари, зокрема, були завдані по позиціях спостереження та сповіщення.

Ізраїльська влада оголосила про початок евакуації жителів міста Кір’ят-Шмона на півночі країни. Евакуація проводиться на тлі обстрілів із боку «Хезболли» та інших угруповань, повідомляє The Times of Israel. 19 жовтня, за даними видання, в результаті ракетного обстрілу було поранено троє людей. Загалом у місті проживає близько 22 тисяч осіб, але багато хто вже виїхав.

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули понад 1300 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки у той час, як Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

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