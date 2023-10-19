Жертвами вибуху в лікарні у Газі стали щонайбільше 50 людей – джерело AFP у розвідці

Жертвами вибуху у лікарні Аль-Ахлі в місті Газа, який стався ввечері 17 жовтня, стали щонайбільше 50 людей, повідомляє агенція France-Presse з посиланням на думку неназваного джерела в європейській розвідці.

Ізраїль заперечує свою відповідальність за вибух. Влада країни надала свідчення того, що вибух спричинила спрямована проти Ізраїлю ракета угруповання «Ісламський джихад», яка спрацювала нештатно. Ці пояснення були прийняті Великою Британією, США та багатьма іншими державами як достовірні.

Ізраїль також поставив під сумніви заяви підконтрольної угрупованню «Хамас» влади в Секторі Гази, яка стверджувала, що під час вибуху загинули понад 500 людей. Міністерство охорони здоровʼя в Газі згодом скоригувало свої повідомлення, говорячи, що щонайменше 471 людина була вбита.

Речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус також заперечив дані «Хамасу», запитавши: «Де всі тіла?»

За повідомленням CNN, розвідувальна спільнота США оцінює кількість жертв на рівні від 100 до 300 загиблих.

Кореспонденти AFP через деякий час після трагедії бачили десятки тіл на місці події – медики та цивільні поралися біля тіл, загорнутих у білу тканину, ковдри або чорні пластикові пакети.

Зображення, опубліковані групою супутникового моніторингу Maxar після удару, показують, що будівлі лікарні переважно виглядали неушкодженими – основний удар відбувся по автостоянці на території лікарні.

Удар по лікарні в Газі спричинив масові протести на підтримку палестинців у багатьох арабських країнах. Також наслідком трагедії стало скасування запланованої на 18 жовтня в столиці Йорданії Аммані зустрічі президента США Джо Байдена з очільником Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом (він має владу на Західному березі річки Йордан, але не в Смузі Гази) та лідерами Йорданії та Єгипту.