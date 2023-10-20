Байден звернувся до американців: «ми не можемо допустити перемоги «Хамасу» та Путіна»

Президент США Джо Байден звернувся до американського народу з промовою. Він говорив про війну в Україні та ситуацію довкола нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль.

Байден наголосив на необхідності підтримати як Україну, так і Ізраїль у «переломний момент історії», а також звернувся до Конгресу із закликом «підтримати нове фінансування програм допомоги, аби зупинити терор «Хамасу» та агресію Путіна (президента РФ Володимира Путіна – ред.)».

«Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Природне запитання: чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є життєво важливим для національної безпеки Америки, – сказав Байден. – Ви знаєте, історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу і ще більше руйнувань», – зазначив він.

Джо Байден, який нещодавно повернувся з Ізраїлю, сказав, що «його серце розбите через події і жертви на Близькому Сході».

Також він наголосив на тому, як українці постраждали після російського вторгнення: «ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтування, які росіяни використовували як зброю, і тисячі й тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, вкрадених у батьків».

На думку Байдена, «Хамас» та президент РФ Володимир Путін «представляють різні загрози», але у них є «дещо спільне»: «вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити», – зауважив Байден.

Він також наголосив, що «Хамас» «не представляє палестинський народ, а тільки використовує палестинських цивільних як живий щит, через що страждають невинні палестинські сім’ї».

«Ми не можемо дозволити, щоб дріб’язкова розлючена партійна політика завадила нам втілити нашу відповідальність як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як «Хамас» і тиранів, як Путін. Я відмовляюся дозволити цьому статися. Ми повинні пам’ятати, хто ми є. Ми Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки!», – наголосив Байден у зверненні до народу.

Джо Байден під час виступу попросив Конгрес докласти зусиль, щоб «поставки необхідної для захисту України зброї не переривались», «щоб Україна могла припинити жорстокість російського вторгнення».

Президент оголосив, що у п’ятницю, 20 жовтня, надішле до Конгресу нагальний бюджетний запит для «фінансування потреб американської національної безпеки, щоб підтримати наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну».

Байден пояснив, як допомога Україні допомагає створити робочі місця в Америці.

«Дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці», – наголосив Байден.

Він також звернув увагу на те, «якщо не зупинити терористів, то загрози для США та світу продовжать зростати».

Президент додав: «якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться Україною».

Під час свого виступу Байден звернувся до мільйонів американців та спробував їх переконати в тому, що «підтримка України та Ізраїлю є важливою і відповідає інтересам США», в також пояснив, які ризики її затримки чи припинення надання.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден 19 жовтня виступить зі зверненням до нації, у якому планує говорити про реагування Штатів на ескалацію на Близькому Сході та продовження допомоги Україні.

Західні ЗМІ 18 жовтня повідомили, що президент США проситиме у Конгресу спільний пакет на суму 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та забезпечення безпеки на кордоні між США та Мексикою. Очікувалося, що Байден попросить Конгрес ухвалити законопроект про додаткові витрати протягом кількох днів.