Оглядачі та політики реагують на промову президента США про Україну та Ізраїль

В США обговорюють спеціальну промову президента США Джо Байдена до американського народу, виголошену 19 жовтня із Овального кабінету Білого дому. В промові Байден наголосив на необхідності підтримати як Україну, так і Ізраїль в переломний момент історії, а також звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити дії «Хамасу» та агресію Путіна.

Експосол США в Україні, аналітик «Атлантичної ради» Джон Гербст назвав промову потужною, відзначивши, що це лише вдруге Джо Байден звертається до нації у такому форматі.

Промова, каже Гербст, виклала головні небезпеки для світового порядку та життєво важливих інтересів США, які постали через спроби Володимира Путіна підкорити Україну, а також через жорстокий напад «Хамасу» на Ізраїль.

«Президентів США зазвичай обирають з причин, пов’язаних з економікою та іншими внутрішніми проблемами, але вони часто входять в історію саме в моменти міжнародної небезпеки», – нагадав Гербст.

Він також похвалив політику адміністрації Байдена щодо стримування Росії, але додав: «Єдине, що Білий дім не зробив, – це пояснити американському народу, чому Сполучені Штати очолюють ці великі зусилля. Сьогодні ж Байден поставив і цю галочку».

У промові Джо Байден, згадуючи свій візит до України, назвав США «маяком» надії для світу і нагадав: «Українці борються сьогодні за те, за що ми боролися 250 років тому – свобода, незалежність, самовизначення».

Гербст порівняв Байдена з президентом США часів Холодної війни з РФ, Рональдом Рейганом: «Завдяки своїй чіткості, стратегічній спрямованості та яскравому відображенню американських цінностей і лідерства він (Джо Байден – ред.) нагадував Рональда Рейгана в його найкращому вигляді. Це добре для Байдена, і для нас».

«Аплодую президенту Байдену за його сильні та особисті слова під час звернення до нації», – написала у мережі Х співголова Групи підтримки України в Конгресі США конгресвумен-демократка Марсі Каптур. Вона також закликала Конгрес діяти оперативно, щоб «залікувати глибокі рани тіла та душі в Ізраїлі та палестинського народу, і продовжувати підтримувати благородну боротьбу України за свободу».

Республіканці критикують промову Байдена

А от в опозиційній Республіканській партії звучала критика промови Байдена. Сенатор-республіканець з Огайо Джей Ді Венс звинуватив Байдена в спробах використати кризу в Ізраїлі, щоб отримати більше підтримки для України.

«Те, що робить Байден, огидно. Він використовує мертвих дітей в Ізраїлі, щоб продати скептично налаштованим американцям свою згубну політику щодо України. Це різні країни, різні проблеми, і ці спроби використовувати Ізраїль для політичного прикриття є образливими», - твітує Ді Венс.

Видання Fox цитує сенатора-республіканця Тіма Скотта, який також критикує Байдена та вважає, що «промова була більше зосереджена на Україні, ніж на Ізраїлі». Він також сказав, що Байден «повинен був більш чітко повідомити Ірану про наслідки, які на нього чекають, якщо продовжуватиме підтримувати такі терористичні групи, як «Хамас» і «Хезболла».

А от політичний аналітик популярного серед республіканців каналу Fox News Channel Брит Х’юм високо оцінив промову Байдена. «Я думаю, що це може запам’ятатися як одна з найкращих, якщо не найкраща, промова його (Джо Байдена – ред.) президентства. Він був твердим, недвозначним, він був сильним», – каже експерт.

Українські активісти у Вашингтоні, посолка Маркарова реагують на промову

Українські активісти у Вашингтоні відзначили аргументи Байдена на користь того, що підтримка з боку США для України допомагає створювати робочі місця в США, адже замовлення для поповнення запасів зброї Пентагон розміщує на американських заводах.

Політичний аналітик Razom for Ukraine Даг Клейн зауважив про, на його думку, ключовий момент промови Байдена: «коли ми відправляємо в Україну військову техніку зі своїх складів, ми замінюємо її новою технікою, а це означає робочі місця».

«Допомога Україні – це не просто правильна річ, це також інвестиція в Америку. Цей аргумент потрібно наводити набагато частіше», – каже Клейн.

Посолка України в США відзначила те, що Байден згадав про свій візит до України і вказала на «підстави для оптимізму» щодо схвалення Конгресом нової допомоги Україні.

«Промова Джо Байдена названа однією з найкращих за його каденцію, навіть багатьма опозиційними політиками. Така потужна і публічна позиція президента і двопартійна підтримка в Конгресі дає нам підстави для оптимізму щодо можливості схвалення запиту Адміністрації обома палатами Конгресу», – прокоментувала посолка України у США Оксана Маркарова.

Вона також наголосила, що виступ американського лідера містив вкраплення особистих емоційних висловлювань про Україну і її боротьбу, а виступу передувала «дуже позитивна розмова з президентом Зеленським».

Байден згуртовує американців навколо цінностей США, кажуть американські оглядачі

Багато оглядачів у США відзначили заклик Байдена до американців об'єднатись навколо цінностей США і відкласти внутрішньополітичні розбіжності.

«Байден, здається, сповнений рішучості довести, незважаючи на всю критику, що Сполучені Штати є розділеною державою, що занепадає, вони залишаються єдиною нацією, яка може формувати події у світі непередбачуваного хаосу», – вважає журналіст Браян Стелтер.

Генерала США у відставці Марка Гертлінга зворушило те, що Байден пов'язав допомогу Україні та Ізраїлю не з грошима, а з гідністю, цінностями та свободами, які так цінують американці.

«Як людина, яка чотири десятиліття провела у [військовій] формі, я твердо переконаний, що це один із найнебезпечніших часів у нашій історії», – твітує Гертлінг.

Щодо виступу Джо Байдена, Гертлінг відзначив: «І дії Ізраїлю, і дії України він пов’язав із боротьбою за виживання, боротьбою за захист свого народу, боротьбою за свободу та гідність. Потім, що мене дуже зворушило, президент пов’язував усе це не з грошима, не з тим, що очікується від нас і здатністю американців допомагати, але він пов’язав усе це з нашими цінностями, нашою людською гідністю, нашою повагою один до одного, нашими релігійними свободами та нашими свободами в цілому».

Дженна Бен-Єгуда, виконавча віцепрезидентка «Атлантичної ради» наголосила, що Байден згуртовує американців як глобальних захисників демократії. «Риторика була не лише про важливі паралелі між війнами в Україні та Ізраїлі. Байден сподівається, що його послання змусить законодавців – під тиском своїх виборців – передати майбутній пакет прямої військової допомоги обом націям. Комплексний пакет допомоги може запропонувати щось як для прихильників Ізраїлю, так і для скептиків щодо України», – каже експертка.

За її словами, майбутній запит на фінансування стане перевіркою для США та зокрема для Конгресу, і «як союзники, так і вороги США спостерігатимуть, чи пройдуть Сполучені Штати» цю перевірку.