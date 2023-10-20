Байден подав до Конгресу запит на понад 60 млрд доларів військової допомоги для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, більша частина з яких призначена для України. Про це повідомив Білий дім 20 жовтня.

Запит включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю.

Крім допомоги Україні, запит також передбачає пакет підтримки Ізраїлю, розбудову військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарну допомогу, фінансування країн, що розвиваються, для створення альтернативи програмам Китаю, зміцнення безпеки на південному кордоні США.

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Як повідомляє пресслужба Білого дому, допомога Україні полягатиме в навчанні військових, обладнання та зброї, необхідної, аби допомогти «обороняти та звільняти свою суверенну територію, а також захистити український народ від російської агресії».

Напередодні президент США звернувся до американського народу зі спеціальним зверненням, у якому сказав про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії і солідарності із Ізраїлем у його відповіді на атаку угруповання «Хамас».

Джо Байден оголосив, що 20 жовтня направить запит до Конгресу про надання допомоги Україні в розмірі $60 млрд і допомоги Ізраїлю в обсязі $10 млрд.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за цю заяву та сказав, що «країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи».