«Разом не дозволимо знищити демократію»: Зеленський відреагував на промову Байдена

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звернення свого американського колеги Джо Байдена до нації та назвав цю промову «дуже потужною».

«Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати», – написав Зеленський у соцмережі Х.

Також глава держави наголосив, що спільна мета України і США – «захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів». Він додав, що «країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи».

«Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу», – підсумував Зеленський.

19 жовтня президент США Джо Байден звернувся до американського народу зі спеціальним зверненням, у якому сказав про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії і солідарності із Ізраїлем у його відповіді на атаку угруповання «Хамас». Він також оголосив, що 20 жовтня направить запит до Конгресу про надання допомоги Україні в розмірі $60 млрд і допомоги Ізраїлю в обсязі $10 млрд.