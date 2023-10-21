Ізраїль закликав своїх громадян залишити деякі країни через «зростання загроз»

Влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздок до низки країни «через суттєве зростання антисемітських настроїв», йдеться в заяві Ради національної безпеки при канцелярії прем’єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю.
У Раді нацбезпеки відзначили «зростання загроз нападів на громадян Ізраїлю у низці арабських країн та держав Близького Сходу».
«Із огляду на війну, що триває, ми спостерігаємо значне зростання антиізраїльських протестів в останні кілька днів у країнах по всьому світу, і зокрема, в арабських країнах Близького Сходу. Ворожість і насильство виявляються проти єврейських та ізраїльських символів. Риторика глобального джихаду стала радикальнішою, закликає завдати шкоди ізраїльтянам та євреям у всьому світі», – заявили в РНБ.
Серед країн зокрема:
- Єгипет,
- Йорданія,
- Марокко,
- Туреччина,
- Об'єднані Арабські Емірати,
- Бахрейн,
- Малайзія,
- Бангладеш,
- Індонезія,
- Мальдіви.
Внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей, близько 200 все ще перебувають у полоні. Через удари у відповідь Ізраїлю по Сектору Гази загинули понад 3700 людей, повідомило палестинське міністерство охорони здоров’я.
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