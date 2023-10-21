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Ізраїль закликав своїх громадян залишити деякі країни через «зростання загроз»

Влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздок до низки країни «через суттєве зростання антисемітських настроїв»

Влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздок до низки країни «через суттєве зростання антисемітських настроїв», йдеться в заяві Ради національної безпеки при канцелярії прем’єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю.

У Раді нацбезпеки відзначили «зростання загроз нападів на громадян Ізраїлю у низці арабських країн та держав Близького Сходу».

«Із огляду на війну, що триває, ми спостерігаємо значне зростання антиізраїльських протестів в останні кілька днів у країнах по всьому світу, і зокрема, в арабських країнах Близького Сходу. Ворожість і насильство виявляються проти єврейських та ізраїльських символів. Риторика глобального джихаду стала радикальнішою, закликає завдати шкоди ізраїльтянам та євреям у всьому світі», – заявили в РНБ.

Серед країн зокрема:

  • Єгипет,
  • Йорданія,
  • Марокко,
  • Туреччина,
  • Об'єднані Арабські Емірати,
  • Бахрейн,
  • Малайзія,
  • Бангладеш,
  • Індонезія,
  • Мальдіви.

Внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей, близько 200 все ще перебувають у полоні. Через удари у відповідь Ізраїлю по Сектору Гази загинули понад 3700 людей, повідомило палестинське міністерство охорони здоров’я.

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