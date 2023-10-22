Канцлер Німеччини засуджує зростання антисемітизму через війну в Газі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 жовтня висловив обурення зростанням антисемітизму в Німеччині та в усьому світі після початку війни між Ізраїлем і бойовиками «Хамас».

Як пише АР, Шольц брав участь в урочистому відкритті нової синагоги в східному місті Дессау. Остання синагога міста була зруйнована нацистами 85 років тому.

У деяких містах Німеччини були зірвані ізраїльські прапори, а минулого тижня невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в синагогу в Берліні.

Напередодні влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздок до низки країн «через суттєве зростання антисемітських настроїв». Повідомлялося про «зростання загроз нападів на громадян Ізраїлю у низці арабських країн та держав Близького Сходу».

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Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Нині Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.