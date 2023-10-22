Ізраїль заявив про посилення ударів по Газі напередодні наземної операції

Збройні сили Ізраїлю оголосили про посилення ударів по контрольованій угрупованням «Хамас» Газі перед запланованою наземною операцією, оскільки 22 жовтня Пентагон заявив, що зміцнює оборону на Близькому Сході через «ескалацію» Ірану та його союзників.

Як пише AFP, Ізраїль посилить свої бомбардування, щоб мінімізувати ризики для своїх військ, коли вони почнуть наземне вторгнення, заявив військовий речник адмірал Даніель Хагарі.

20 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав військовослужбовцям Армії оборони «бути напоготові» перед очікуваною наземною операцією в Секторі Гази проти бойовиків «Хамас».

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пообіцяла увійти до Сектору Гази та «розпочати там операцію зі знищення бойовиків «Хамасу», зазначив згодом начальник штабу Герці Галеві.

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Нині Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

Перша партія допомоги надійшла в заблокований Сектор Гази 21 жовтня, але 20 вантажівок, яким дозволили перетнути, назвали «краплею в морі», враховуючи «катастрофічну» гуманітарну ситуацію для 2,4 мільйона жителів.