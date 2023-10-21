Армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти до Сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пообіцяла увійти до Сектору Гази та «розпочати там операцію зі знищення бойовиків «Хамасу», повідомив начальник штабу Герці Галеві, пише CNN.

«Ми зайдемо в Сектор Гази. Ми приступимо до виконання оперативного та професійного завдання зі знищення оперативників та інфраструктури «Хамас», – сказав він.

Галеві заявив, що коли ЦАХАЛ увійде до Гази, вони «зважатимуть на події, які сталися 7 жовтня», коли «Хамас» напав на Ізраїль.

«Усі можливості ЦАХАЛу будуть із вами під час цього маневру. Будьте сміливими, з таким мисленням, будьте дуже рішучими та додавайте своїм солдатам впевненості», – сказав Галеві, звертаючись до Армії оборони.

20 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав військовослужбовцям Армії оборони «бути напоготові» перед очікуваною наземною операцією в Секторі Гази проти бойовиків «Хамас».

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Нині Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

Підконтрольне угрупованню «Хамас» міністерство охорони здоров’я Сектора Гази повідомило, що із 7 жовтня кількість загиблих у Газі зросла до 4385, 13 651 – зазнали поранень.

Ізраїльська влада неодноразово заявляла, що не окупуватиме Сектор Гази, але має намір знищити «Хамас» після його нападу на Ізраїль 7 жовтня. Внаслідок атак бойовиків в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей, близько 200 все ще перебувають у полоні.