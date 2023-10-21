Перехід між Газою та Єгиптом відкрили для проїзду вантажівок з гуманітарною допомогою – ЗМІ

Прикордонний перехід Рафах між Єгиптом і Сектором Гази відкрито. Як повідомляє Al Arabiya, вантажівки з гуманітарною допомогою почали в’їжджати через контрольно-пропускний пункт.

Al-Quahera al-Ihbariya повідомляє, що перші 20 вантажівок із гуманітарною допомогою вже перетнули КПП. Його супроводжували співробітники Червоного Хреста.

В ООН заявили, що для жителів Гази необхідно щонайменше 100 вантажівок, але Ізраїль дозволив в’їзд лише 20.

Раніше посольство США в Ізраїлі повідомляло, що пункт Рафах відкриється о 10-й ранку за місцевим часом.

«Ми не знаємо, як довго він (пункт – ред.) залишатиметься відкритим для виїзду з Гази іноземних громадян», – додало відомство.

Рафах – єдиний перехід, через який жителі Сектора Гази можуть виїхати чи отримати гуманітарну допомогу.

Тим часом ізраїльські військові прозвітували про серію ударів, як стверджується, по об’єктах радикального угруповання «Хезболла» на півдні Лівану у відповідь на атаки по Ізраїлю минулої ночі. Армія Ізраїлю стверджує, що завдала ударів по «військових об’єктах, які «Хезболла» використала для оперативних потреб».

Крім того, вночі Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів і по Смузі Гази. Ізраїльські військові повідомляють, що метою були командні центри «Хамасу» та інші його об’єкти. Військові додають, що завдавали ударів і по низці майданчиків для запуску протитанкових ракет та снайперських позицій у висотних будівлях.

Внаслідок атак бойовиків «Хамасу» в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей, близько 200 все ще перебувають у полоні. Через удари у відповідь Ізраїлю по Сектору Гази загинули понад 3700 людей, повідомило палестинське міністерство охорони здоров’я.