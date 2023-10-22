Після атак на бази США Пентагон оголосив про посилення ППО і своїх військ на Ближньому Сході

Сполучені Штати посилять своє військове угруповання на Близькому Сході у зв’язку з загостренням напруженості в регіоні після нападу бойовиків «Хамас» на Ізраїль та серії атак на американські військові бази, які вчинили сили, підтримувані Іраном. Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойда Остіна від 21 жовтня.

Він наголосив, що докладно обговорив ситуацію з президентом США Джо Байденом.



Глава Пентагону розпорядився розгорнути у регіоні нові засоби ППО, зокрема батарею THAAD та нові комплекси Patriot для посилення захисту американських військовослужбовців.

Крім того, Центральному командуванню США, яке відповідає за Близький Схід, перепідпорядкована авіаносна група з авіаносцем Dwight D. Eisenhower.

Раніше до Східного Середземномор’я направили авіаносець Gerald R. Ford. Також, як мовиться в заяві, певна кількість американських військових була приведена в стан підвищеної готовності до перекидання в регіон. Конкретні цифри не називаються.



Сполучені Штати раніше виступили з попередженнями, адресованими насамперед Ірану та його союзникам, про те, що їм не слід втручатися у конфлікт навколо Сектора Гази та атакувати Ізраїль.



В останні дні повідомлялося про кілька спроб атак на американські військові бази в Сирії та Іраку. Ввечері 19 жовтня безпілотники та ракети обстріляли дві військові бази, де розміщені американські сили в Іраку. Повідомлялося, що по авіабазі Айн-аль-Асад, де дислокуються американські та інші міжнародні сили на заході Іраку, було здійснено атаку, а всередині бази чулись численні вибухи. Невідомо, чи атаки призвели до жертв або руйнувань.

Раніше кілька озброєних іракських угруповань, що підтримують Іран, пригрозили атакувати американські військові бази, якщо Вашингтон підтримає Ізраїль у боротьбі проти «Хамас».

США мають 2500 військовослужбовців в Іраку та ще 900 у сусідній Сирії, які консультують і допомагають місцевим силам у боротьбі з радикальними ісламістами.