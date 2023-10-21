Успіх України та Ізраїлю «життєво важливий» для нацбезпеки США – Байден

Успіх України та Ізраїлю «життєво важливий» для національної безпеки Сполучених Штатів, переконаний американський президент Джо Байден.

«Я знаю, що ці конфлікти можуть здатися дуже далекими. Природно задатися питанням: чому це важливо для Америки? Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нашої національної безпеки», – написав він у мережі Х.

За його словами, «історія навчила нас, що, коли терористи і диктатори не платять за це, вони спричиняють більше смертей і руйнувань».

19 жовтня президент США звернувся до американського народу зі спеціальним зверненням, у якому сказав про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії і солідарності з Ізраїлем у його відповіді на атаку угруповання «Хамас».

Джо Байден раніше оголосив, що 20 жовтня направить запит до Конгресу про надання допомоги Україні в розмірі $60 млрд і допомоги Ізраїлю в обсязі $10 млрд.

Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за цю заяву та сказав, що «країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи».

20 жовтня президент Сполучених Штатів Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, більша частина з яких призначена для України.