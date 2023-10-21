Допомога США Україні. Чому після промови Байдена деякі республіканці й далі скептичні?

Президент США Джо Байден у своїй промові 19 жовтня запевнив, що Америка має «продовжувати протистояти тиранії та разом з Україною, коли вона захищає свій суверенітет». Про це Білий дім нагадав у мережі X в суботу, 21 жовтня.

«Адміністрація просить Конгрес переконатися, що ми продовжуємо надсилати Україні зброю, необхідну для захисту», – мовиться у повідомленні Білого дому.

Але видання Politico нагадує, що багато представників Республіканської партії залишаються не переконаними. Видання наводить думки значної частини республіканців, які вважають, що президент США Джо Байден у своєму зверненні до народу не обґрунтував належним чином фінансування та не виклав бачення завершення війни.

Президент зосередився на тій частині коштів, виділеній «на допомогу Україні», яка «ніколи не покине США» – осяде саме у вигляді робочих місць та виробленої у США зброї. Так, серед іншого, ракети для батарей ППО виготовляються в Аризоні, артилерійські снаряди – у 12 штатах по всій країні: в Пенсільванії, Огайо, Техасі та інших, зауважує видання.

І хоча це може бути добрим аргументом для виборців, але він не матиме особливого впливу серед республіканців у Палаті представників, пише Politico.

У нас є певна група людей, які, незалежно від того, що говорить Байден, повинні робити протилежне

«Очевидно, що ланцюжок постачання є важливим, але президент і люди в його адміністрації повинні сісти та виробити стратегію щодо України… і чим закінчиться війна», – сказав голова відділу оборонних асигнувань Палати представників США Кен Калверт, прихильник допомоги Україні.

«У нас є певна група людей, які, незалежно від того, що говорить Байден, повинні робити протилежне», – зауважив про ситуацію у Конгресі член Палати представників, республіканець Дон Бекон. Тому, за його словами, є законодавці-республіканці, до яких Байден «ніколи не достукається щодо України».

Де б не вироблялася допомога, адміністрація президента має бути більш прозорою щодо того, куди спрямовується допомога та якими є стратегії підтримки боротьби України, додав республіканець від штату Огайо Уоррен Девідсон.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі, відомий гострими висловлюваннями проти підтримки України, заявив в інтерв’ю для Fox News, що вважає помилкою об’єднувати в одній промові Ізраїль та Україну.

Це може запам’ятатися як одна з найкращих, якщо не найкраща, промова його президентства. Він був твердим, недвозначним, він був сильним

Рамасвамі сказав, що Байден повинен зосередитися на внутрішніх проблемах США та на обсягах зовнішнього боргу країни, пише видання Hill.

Утім, не всі республіканці та не усі оглядачі каналу Fox критикували промову президента.

Як повідомляв «Голос Америки», політичний аналітик каналу Fox News Channel Брит Г'юм високо оцінив її.

«Я думаю, що це може запам’ятатися як одна з найкращих, якщо не найкраща, промова його (Джо Байдена – ред.) президентства. Він був твердим, недвозначним, він був сильним», – сказав експерт.

Загалом, як нагадує New York Times, зусилля президента Байдена зміцнити підтримку американського впливу за кордоном, це відбуваються на тлі глибокої роздробленості вдома, політичної дисфункції в Конгресі, економічної невизначеності та можливості реваншу в рік виборів колишнього президента, проти якого висунуто кілька кримінальних звинувачень.

Тож тези президентського звернення слугують у тому числі сировиною для передвиборчої боротьби представників обох партій.

Американське лідерство – це те, що тримає світ разом

За даними соцопитувань, на які посилається NYT, більшість американців вважають, що США повинні допомогти Ізраїлю в боротьбі з «Хамасом», але приблизно третина членів Демократичної партії не хочуть надсилати до регіону зброю та військову техніку. Підтримка продовження озброєння України дещо впала з початку війни.

У своїй промові Байден намагався подолати ці сумніви, звернувшись до громадян із закликом допомоги людям далеко за межами Америки.

«Американське лідерство – це те, що тримає світ разом», – сказав Джо Байден. Він наголосив, що американські цінності – «це те, що робить нас партнером, з яким хочуть працювати інші країни». Байден також закликав не ставити цей факт під загрозу, «відвертаючись» від України та Ізраїлю.