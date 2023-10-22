ЗМІ: другий конвой з гуманітарною допомогою прямує до Гази

Другий конвой з гуманітарною допомогою рухається через єдиний прикордонний пункт Єгипту з Сектором Гази, повідомляє DPA з посиланням на єгипетське телебачення.



Поставки медичних та продовольчих товарів надходять на прикордонний пункт Рафах як частина конвою із 17 вантажівок, повідомляє єгипетський телеканал Аl-Qahera news.

21 жовтня стало відомо про відкриття прикордонного переходу Рафах між Єгиптом і Сектором Гази. Тоді перші 20 вантажівок із гуманітарною допомогою змогли потрапити до Гази. В ООН привітали доставку допомоги, але заявили, що для жителів Гази необхідно щонайменше 100 вантажівок.

Рафах – єдиний перехід, через який жителі Сектора Гази можуть виїхати чи отримати гуманітарну допомогу.

Ізраїль блокував Смугу Гази, припинивши надходження продовольства, води, медикаментів і палива до 2,3 мільйона людей після нападу бойовиків «Хамасу» 7 жовтня. Сектор Гази з обох боків межує з Ізраїлем та з одного – з Єгиптом.