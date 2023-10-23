Нічна атака РФ: українські військові знищили 14 ударних дронів і ракету Х-59

Під час нічної атаки РФ українські військові знищили 13 безпілотників Shahed-136/131, керовану авіаційну ракету Х-59 та ще один невстановленого типу ударний дрон, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, «шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямувавши їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України.

Також, як і попередньої ночі, із літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області війська РФ застосували ракету Х-59.



Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про російський безпілотник невстановленого типу, який, ймовірно, був запущений з північного кордону.

Вночі та вранці 23 жовтня у низці оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про роботу сил ППО в Кіровоградській області через рух ударних БПЛА. Також дрони фіксували на Вінниччині – вони рухалися у напрямку західних областей. Влада Хмельниччини повідомляла про роботу ППО в регіоні.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.