Сили оборони півдня: вночі «шахеди» атакували припортову інфраструктуру Одещини

Російські війська вночі дронами-камікадзе атакували припортову інфраструктуру Одещини, повідомляють Сили оборони півдня України

«Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони. Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об’єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.



Сили оборони півдня повідомляють, що нічна атака РФ ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136 тривала понад 3,5 години. На Одещині українські військові збили 9 безпілотників.

Вранці 23 жовтня у низці оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про роботу сил ППО в Кіровоградській області через рух ударних БПЛА. Також дрони фіксували на Вінниччині – вони рухалися у напрямку західних областей.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.