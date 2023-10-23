Влада повідомила про чергову атаку РФ на Хмельниччину

Російські війська знову атакували Хмельницьку область, у регіоні працювала протиповітряна оборона, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Чергова ворожа атака по Хмельниччині.І знову на захисті наші сили ППО», – заявив Тюрін, якого цитує пресслужба ОВА в телеграмі.

За його словами, даних про постраждалих чи пошкодження майна немає.

Попередньої ночі влада повідомляла про російську атаку дронами Хмельницької області. Ця атака обійшлася без постраждалих та пошкоджень.

Вранці 23 жовтня у низці оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про роботу сил ППО в Кіровоградській області через рух ударних БПЛА. Також дрони фіксували на Вінниччині – вони рухалися у напрямку західних областей.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.