Гуменюк розповіла подробиці удару сил РФ по заводу на Одещині

Вранці 30 жовтня сили РФ атакували судноремонтний завод в Одеській області, ймовірно, трьома ракетами «Іскандер-М», повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«У цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети «Іскандер-М» влучили по території судноремонтного заводу і поруч», – сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля на території заводу. Пошкоджено також техніку спеціалізовану відповідно до профілю підприємства, додала Гуменюк.

«Ми говоримо про те, що ворогу не дає спокою активність приморського регіону», – наголосила вона.

Зранку в понеділок, 30 жовтня, російські військові завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки сил РФ спалахнула пожежа, яку вдалось оперативно загасити – було пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

«Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога», – додав голова ОВА.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.