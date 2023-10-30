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Сили РФ атакували судноремонтний завод на Одещині – подробиці ОВА

Наслідки атаки сил РФ по будівлі морського вокзалу Ізмаїлу, Одеська область, ілюстративне фото
Наслідки атаки сил РФ по будівлі морського вокзалу Ізмаїлу, Одеська область, ілюстративне фото

Зранку в понеділок, 30 жовтня, російські військові завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки сил РФ спалахнула пожежа, яку вдалось оперативно загасити – було пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

«Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога», – додав голова ОВА.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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