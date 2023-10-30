Нові дані ОГП про жертв війни серед дітей в Україні – 510 загиблих

В Україні станом на 30 жовтня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, від повномасштабної агресії Росії загинули 510 дітей, ще понад 1141 – зазнали поранень, повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram.

«Більше ніж 1651 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ... Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 492, Харківській – 304, Херсонській – 132, Київській – 129, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 72 та Луганській – 67.

Зокрема, у відомстві нагадали, що 29 жовтня внаслідок обстрілу силами РФ села Новояковлівка Оріхівського району Запорізької області був поранений 16-річний хлопець.

Також прокурори кажуть, що 27 жовтня через обстріл російськими військами Нікополя Дніпропетровської області постраждав 5-річний хлопчик.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.