У ВМС розповіли, скільки кораблів тримає Росія на бойовому чергуванні в Чорному морі

Станом на ранок понеділка, 30 жовтня, Росія тримає у Чорному та Азовському морях шість бойових кораблів, повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

За даними військових, станом на 7 годину ранку 30 жовтня в Чорному морі перебуває 5 російських кораблів, серед яких є один носій крилатих ракет типу «Калібр», а в Азовському морі – 1 корабель.

У ВМС уточнили, що корабель-ракетоносій ЧФ РФ у Чорному морі наразі не споряджений «Калібрами».

Також українські захисники зазначили, що за минулу добу на користь РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: в Азовське море – 7 суден, а в Чорне море – 13 суден, із них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)», – додали до ВМС ЗСУ.

Раніше у ВМС України повідомляли, що в акваторії Чорного моря постійно тривають протимінні заходи, оскільки Росія періодично застосовує міни, аби нашкодити цивільному судноплавству. Хоча Україна контролює свою акваторію, кажуть військові, російська авіація все ще залишається активною в повітрі.