Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Військові оцінили присутність військ РФ у Чорному морі – серед кораблів є один ракетоносій «Калібрів»

Підводний ракетоносій може мати до 4 крилатих ракет, кажуть військові (фото ілюстратвине)
Підводний ракетоносій може мати до 4 крилатих ракет, кажуть військові (фото ілюстратвине)

Чотири бойових кораблі тримає армія РФ у Чорному морі на чергуванні, передає Оперативне командування «Південь»

«На бойовому чергуванні один підводний ракетоносій, спорядження якого – до 4 крилатих ракет типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Раніше ВМС ЗСУ (станом на 8:30) повідомляли про три кораблі, які виставила російська армія на бойове чергування.

Днями у ВМС України повідомили, що в акваторії Чорного моря постійно тривають протимінні заходи, оскільки Росія періодично застосовує міни, аби нашкодити цивільному судноплавству. Хоча Україна контролює свою акваторію, кажуть військові, російська авіація все ще залишається активною в повітрі.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG