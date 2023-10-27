Військові оцінили присутність військ РФ у Чорному морі – серед кораблів є один ракетоносій «Калібрів»

Чотири бойових кораблі тримає армія РФ у Чорному морі на чергуванні, передає Оперативне командування «Південь»

«На бойовому чергуванні один підводний ракетоносій, спорядження якого – до 4 крилатих ракет типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Раніше ВМС ЗСУ (станом на 8:30) повідомляли про три кораблі, які виставила російська армія на бойове чергування.

Днями у ВМС України повідомили, що в акваторії Чорного моря постійно тривають протимінні заходи, оскільки Росія періодично застосовує міни, аби нашкодити цивільному судноплавству. Хоча Україна контролює свою акваторію, кажуть військові, російська авіація все ще залишається активною в повітрі.