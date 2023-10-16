Після інтенсивних обстрілів Херсонщини почалося затишшя через дощі – Херсонська ОВА 

Інтенсивність обстрілів російською армією Херсонщини дещо знизилася через погану погоду. Дощ заважає проводити аеророзвідку та використовувати техніку для повітряних атак області. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

«Зараз більш-менш тихо, зараз дуже дощить в Херсоні та області. Це заважає їм обстрілювати. Будемо сподіватися, що погода нам допоможе і убезпечить. Бачимо, є тенденція – коли дуже хмарно, то не літають дрони. Вони не можуть коригувати артилерію. І вони також не хочуть виїжджати і в бруді, під дощем, в багнюці обстрілювати. В такі моменти є затишшя, але це не гарантія того, що вони не будуть все одно обстрілювати», – сказав Толоконніков.

Попри зменшення інтенсивності обстрілів, лише за минулу добу на Херсонщині нарахували 512 снарядів, в тому числі 17 авіабомб. Посадовець розповів, що з частини населених пунктів, які потрапляють під російські обстріли, вдалося евакуювати усіх дітей. Однак залишаються й такі, де досі живуть родини з неповнолітніми.

«18 населених пунктів узбережжя, де є небезпечно, – вже без дітей. Ще (у 24 населених пунктах – ред.) діти проживають. І з 15 вересня 372 дитини разом з родинами було евакуйовано, але ще залишаються майже 1600», – заявив посадовець.

Влада закликає мешканців евакуюватися – для цього створена гаряча лінія ОВА за номером 0 800 101 102. Олександр Толоконніков розповів, що розроблені спеціальні евакуаційні маршрути.

«Є (можливість виїхати – ред.), треба тільки зателефонувати на гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації. Ми заберемо вас з будинку, допоможемо з речами та перевеземо до Херсона, а далі – автотранспортом чи залізницею допоможемо виїхати в район, який ми пропонуємо. Це Кіровоградська, Черкаська, Київська, Одеська, Миколаївська області, Кривий Ріг. Є варіанти, куди їхати. Якщо немає де зупинитись, наші волонтери шукають безкоштовне житло. Також допомогу надає регіон по прибуттю, держава – як для ВПО кожного місяця. Ця логістика вся безкоштовна, треба зателефонувати», – розповів чиновник.

Ті жителі регіону, котрі залишаються – забезпечені необхідними продуктами, є світло та водопостачання, запевник Толоконніков. Однак у випадку надзвичайних ситуацій може зникнути доступ до електроенергії та водопостачання.

«Ми не раз ходили по людях, завітали в декілька будинків. В усіх, майже в усіх є великий запас консерв, бо люди отримують гуманітарну допомогу, виплати. У людей є запаси, воду вони також запасають, бо не раз переживали – і коли звільнення було, коли росіяни підірвали і нічого не було. Люди розуміють, як треба поводитись. Звичайно, краще виїхати на деякий час, поки не вщухне активна фаза, коли ми їх відкинемо подалі туди, щоб вони не діставали артилерією. Але ті люди, які залишаються, вони і запасаються, і розуміють що їх може чекати внаслідок того, що відключиться електрика або водопостачання, бо електрика – це і водопостачання. Але люди залишаються. Зараз електрика підключена в усьому місті Херсон, може бути переключення з лінії на лінію і деякий час не буде світла в якомусь районі», – заявив Олександр Толоконніков.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

За даними ОВА, через російську агресію одна людина за минулу добу зазнала пораненнь на Херсонщині.