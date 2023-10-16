Наступ на Авдіївку відбили? Росія буде взимку без світла? Вибори в Польщі: перші підсумки

Наступ на Авдіївку відбили? Росія буде взимку без світла?

Обстріли Авдіївки та околиць тривають, хоча інтенсивність вогню зменшилася. Евакуювали людей, які залишаються в місті - складно – каже голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Аналітики Інституту вивчення війни помітили, що Путін вже змінив риторику щодо наступу на Авдіївку і «зменшує очікування».

Яка ситуація на цьому напрямку, говоримо з військовим.

Про це і не тільки у програмі Cвобода.Ранок:

«Блекаут у відповідь»

Джерела в СБУ повідомили Суспільному та «Українській правді» про успішну атаку українських дронів на електричну підстанцію Красна Яруга у Бєлгородській області РФ, до якої були підключені військові обʼєкти росіян.



В СБУ заявили, що це «блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури».

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

Поки Ізраїль готується до наземної операції в Секторі Гази з Ізраїлю вже вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. Наступний рейс має вилетіти сьогодні. Тим часом евакуація українців зі Смуги Гази зривається. Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію за дві години до початку. Які шляхи залишаються в українців для порятунку?

Вибори в Польщі: підсумки

У Польщі відбулися вибори до парламенту. Провладна партія «Право і Справедливість» за попередніми підрахунками - в лідерах. Проте більшість у парламенті за даними екзит-полів має шанси сформувати - опозиція.

Як може змінитися політична ситуація в Польщі? Чи позначаються ці зміни на відносинах з Україною?