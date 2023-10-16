У Росії вимагають перевірити губернаторку через її слова про непотрібність війни

У Росії губернаторку Ханти-Мансійського автономного округу – Югри Наталію Комарову вимагають перевірити щодо порушення російського законодавства через її слова про непотрібність війни, повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

Заяву щодо Комарової на ім’я голови МВС Росії Володимира Колокольцева написав член тюменського Центру громадського контролю «Оберег» Юрій Рябцев. Він вважає, що висловлювання губернаторки було «спрямоване на дискредитацію збройних сил Росії».

14 жовтня Наталія Комарова, відповідаючи на запитання жительки Нижньовартовська про погане оснащення мобілізованих, висловила невдоволення, що подібні претензії адресують їй, а не міністру оборони РФ, а також заявила, що чиновники не були готові до війни з Україною і вона була непотрібна.

У березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення в Україну, в Росії запровадили закони про кримінальну й адміністративну відповідальність за так звані фейки про російську армію та дискредитацію її дій. За півтора року за цими статтями влада РФ порушила тисячі адміністративних та сотні кримінальних справ. Десятки громадян засудили до тривалих термінів ув’язнення. На думку правозахисників, у Росії фактично запровадили воєнну цензуру.