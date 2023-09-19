З початку вторгнення РФ у «дискредитації» російської армії звинуватили понад 470 людей в окупованому Криму – правозахисники

З початку повномасштабної вторгнення РФ в Україну 472 жителів окупованого Криму звинуватили за статтею про «дискредитацію» російської армії, йдеться у доповіді правозахисної організації «Кримський процес».

Згідно з моніторингом правозахисників, у 424 випадках підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення про призначення адміністративного покарання.

У доповіді вказано, що понад 80% від усіх справ про «дискредитацію армії» було порушено через дописи у соцмережах чи усні висловлювання громадян. Більшість рішень виносилася судами по суті автоматично, безпосередньо в день складання протоколу, у закритому режимі та без участі слухачів і преси.

Окремо «Кримський процес» звертає увагу на те, що зі 131 судді, які брали участь у розгляді справ, 69 перебувають у розшуку або можуть бути оголошені у розшук українською владою за підозрою у державній зраді. Ще 25 суддів були переведені до Криму з регіонів Росії, а отже, здійснюють правосуддя з порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Норма статті про дискредитацію армії протягом півтора року все більш активно використовується винятково як інструмент для придушення антивоєнних та проукраїнських настроїв на території Криму», – резюмують автори доповіді.

У березні 2022 року в Росії вступили в дію закони про кримінальну та адміністративну відповідальність за так звані фейки про російську армію та дискредитацію її дій. За півтора року за цими статтями влада порушила тисячі адміністративних та сотні кримінальних справ.